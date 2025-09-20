Manfredonia: "Derby? Non si può perdere. Soulé e Zaccagni potrebbero essere decisivi"

La Lazio e la Roma si preparano per la prima grande battaglia della stagione, domani 21 settembre alle ore 12:30 le due rose scenderanno in campo allo stadio Olimpico e lotteranno fino al 90° per poter imporre il proprio dominio sulla Capitale. In merito al derby, trasmesso su Dazn e diretto nuovamente dal fischietto Simone Sozza, si è espresso l'ex biancoceleste e giallorosso Lionello Manfredonia a La Gazzetta dello Sport.

Lionello Manfredonia a La Gazzetta dello Sport

Il derby di domenica è una sfida che non bisognerà perdere. Penso che alla fine i due tecnici saranno molto tradizionali nelle loro idee. Nella Roma potrebbe inventare qualcosa Soulé, nella Lazio l’uomo che può creare scompiglio è Zaccagni. Il mio primo derby? Era il 1976, vincemmo per 1-0 con un gol di Giordano. Il primo derby non si scorda mai.

