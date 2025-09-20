Gasperini: "I derby si vincono, non si pareggiano. La Lazio? Ha un'ottima formazione"

Domani 21 settembre alle ore 12:30 ci sarà un grande evento a far compagnia alle due tifoserie della Capitale, infatti, le aquile e i lupi scenderanno in campo allo stadio Olimpico in occasione del primo derby della stagione 2025/2026. In vista dell'importante incontro tra la Lazio e la Roma, che sarà trasmesso sulla piattaforma Dazn e diretto nuovamente dal direttore di gara Simone Sozza, il tecnico Gian Piero Gasperini, arrivato sulla panchina giallorossa dopo la lunga esperienza all'Atalanta, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa.

Il tecnico Gian Piero Gasperini in conferenza stampa

Le emozioni alla vigilia del suo primo derby e se si possono recuperare Wesley ed Hermoso

Vediamo oggi, non abbiamo indicazioni positive per entrambi ma in vista delle ultime 24 ore mi riservo ancora un po' di fiducia. Il derby è una partita particolare, vista ovunque e che va al di là delle classifiche. Si tratta di una rivalità cittadina e ci sarà tensione.

Se spera in un pareggio

I derby che ci si ricorda sono quelli che si vincono, non quelli che si pareggiano. Sì, arriva molto presto, in un momento in cui le squadre sono ancora in fase di costruzione e apprendimento.

Su cosa teme di più della Lazio

Si tratta di un'ottima squadra, che rispetto molto. Non ha fatto mercato, ma non ha nemmeno venduto nessuno ed è la stessa formazione dello scorso anno, che era già ottima.

Se crede che la Roma sia la sfida più difficile della sua carriera

Questa è una grande sfida, io porto l'esperienza della mia carriera in una piazza come Roma, ciò mi ha motivato a cambiare. Sono convinto della bontà della scelta, ora guardo al presente e devo cercare di ottenere il massimo, uscendo dalla mia zona di confort. Ciò rappresenta un'altra sfida, quella di recuperare altre strade mantenendo i miei principi di squadra propositiva.

Le affinità con Sarri

Ci siamo incontrati già in Serie C, anche lui è partito dalla gavetta ed è arrivato a creare delle squadre che sono diventate un modello. Tutto quello che siamo arrivati a giocarci ce lo siamo conquistati attraverso il campo e i risultati.

Se ci sono possibilità di vedere Pellegrini titolare

La voglia ce l'hanno tutti, giocare in Serie A con la Roma è speciale. Ognuno dei miei giocatori è prontissimo per giocare domani.

Su Dovbyk è l'ingrediente per vincere il derby

Bisogna essere micidiali negli episodi. Tutti hanno cuore, pathos e determinazione, ma bisogna essere precisi nel portare i momenti decisivi dalla propria parte. Con il Torino non è stata una buona gara anche se forse non meritavamo la sconfitta. La partita si poteva preparare meglio, ma non è il caso di tornarci sopra. Ora mi interessa lo sviluppo della squadra, ho bisogno di tutti i giocatori che sembravano destinati all'addio. Tutti devono fare benissimo.

