Lazio-Roma, Delio Rossi: "Nel derby va tutto in automatico, non vedo favoriti..."

La battaglia tanto attesa dalle due tifoserie della Capitale si avvicina, domani 21 settembre alle ore 12:30 la Lazio e la Roma scenderanno in campo allo stadio Olimpico per affrontarsi nel primo derby della stagione. Riguardo all'incontro, visibile su Dazn e arbitrato nuovamente dal fischietto Simone Sozza, ha rilasciato delle dichiarazioni l'ex tecnico biancoceleste Delio Rossi al Corriere della Sera.

Le dichiarazioni di Delio Rossi al Corriere della Sera

La sua esperienza con i derby

Il derby è la gara più semplice da preparare, va tutto in automatico. Il più godurioso che ricordo è quello vinto 3-2 con il gol di Behrami all’ultimo secondo. Ho sempre cercato di immedesimarmi nei sentimenti dei laziali.

Sui mister Maurizio Sarri e Gian Piero Gasperini

Parliamo di due maestri. Sono completamente diversi: uno gioca a uomo, uno sulla palla.

Sulla magia del derby della Capitale

Quando si vede lo spettacolo dello stadio, le scenografie, si resta impressionati. Ma al fischio d’inizio svanisce tutto. Non vedo favoriti in tal senso. La partita potrà essere decisa dai calci piazzati o da un episodio.

Se la Lazio riuscirà ad arrivare in Europa

L’anno scorso non l’ha centrata per un punto…La squadra è la stessa della stagione 2024-25 con Cancellieri e Cataldi in più. Dovrebbe fare meglio considerando che non ha impegni infrasettimanali che qualche punto lo fanno perdere. Non credo si debba essere disfattisti.

