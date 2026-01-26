Terminate le visite mediche per Edoardo Motta

Ginevra Sforza /
Photo by Simone Arveda/Getty Images via Onefootball
Nella giornata di oggi, Edoardo Motta, nuovo portiere della Lazio, arrivato in questa sessione di mercato dalla Reggiana per sostituire Christos Mandas, partito alla volta del Bournemouth, ha sostenuto le visite mediche a Villa Mafalda prima della firma del contratto e dell’ufficialità con i biancocelesti. 

Il classe 2005 pochi minuti fa è uscito dalla clinica dopo aver terminato le consuete visite mediche, pronto per iniziare la sua nuova avventura in biancoceleste.

Il video dell'uscita

