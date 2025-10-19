Atalanta-Lazio, Sarri: "Probabilmente il mercato sarà chiuso e mi stanno prendendo in giro..."

Il Comandante Maurizio Sarri ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa al termine dell'incontro tra la Lazio e l'Atalanta, partita valida per la 7a giornata del Campionato di Serie A e terminata con un pareggio.

Le dichiarazioni del mister Maurizio Sarri in conferenza stampa

La rosa biancoceleste

I giocatori danno la sensazione di star diventando un gruppo vero in cui l’obiettivo collettivo va sopra quelli individuali. Ma non è solo corsa e abnegazione: il primo tempo è stato di ottimo livello, mentre il secondo chiaramente ha visto salire il ritmo dell’avversario. Ma sui quindici giocatori in campo stasera cinque o sei hanno fatto ieri mattina il primo allenamento, era normale che si potesse pagare qualcosa nel lungo periodo. Ma in quella frazione di gara la squadra è stata brava a soffrire e combattere tutti insieme, con grande disponibilità difensiva. Un allenatore da una gara simile esce contento. Siamo in questa condizione disastrosa da tre settimane e anche stasera abbiamo perso il giocatore più in condizione di questo momento e quello più pericoloso per questo avversario. Ma Isaksen inizia a crescere e ha fatto una buona partita anche lui. In un momento potenzialmente drammatico sono arrivati tre risultati, non era facile. E oggi anche squadre più forti hanno dimostrato che senza giocatori si fa fatica.

Il mercato di gennaio

Sono venuto alla Lazio e mi hanno detto che a giugno il mercato l'avrei deciso io, però era chiuso. Ora mi stanno dicendo che chi va via, lo decido io. Probabilmente sarà chiuso e mi stanno prendendo per il culo (ndr). Vediamo se in qualche riunione, o quando ci saranno certezze su quello che sarà il futuro della Lazio, di gettare delle basi. È ovvio che ci sono giocatori che sono fondamentali, però bisogna ringraziare altri giocatori. Se mi chiedessi chi è incedibile oggi, ti direi Basic. È un giocatore che sta fuori rosa per un anno e va dentro, non solo si fa trovare pronto ma anche coinvolto emotivamente. Quest'anno l'ho trovato più sicuro, più cosciente dei propri mezzi. Ci sono tanti giocatori di cui sono contento, altri che hanno sicuramente un valore superiore agli altri, cercheremo di tirarglielo fuori.

Il recupero dagli infortuni

Manca di avere un periodo di salute collettiva e di poterli allenare con continuità. Isaksen aveva fatto due spezzoni di partita in Nazionale, e già così era tornato con dei valori che ci hanno tenuto molto cauti durante la settimana. Vuol dire che la malattia che ha avuto ha inciso. Ci sono tanti ragazzi che sono tornati in questi giorni. I ragazzi che hanno avuto continuità in allenamento, mi sembra riescano ad arrivare facilmente al 90'. Oggi Basic era quasi arrabbiato, sentiva di poter proseguire ma aveva i crampi al polpaccio. Zaccagni ha fatto il primo allenamento ieri, Marusic ha fatto un solo allenamento al completo con la squadra. Solo la continuità ci potrà dare una condizione maggiore nel corso dei 90'.

Su Matteo Cancellieri

Ancora è troppo presto. Domani prima valutazione, martedì valutazione strumentale. La speranza è che sia più tendineo che muscolare.

Se ha un obiettivo

Sei come il presidente, non mi ascolti (ride, ndr). L'obiettivo è creare le basi per una squadra competitiva. Se noi abbiamo il mercato fermo e le altre sono salite in maniera netta, e soprattutto sono salite quelle che l'anno scorso stavano più in basso della Lazio. Se do un obiettivo matematico, sto prendendo per il culo tutti. Se do ai giocatori un obiettivo che non possono raggiungere, neanche mi prendono in considerazione.

Come si aspetta il mercato di gennaio

Non lo so. Potrebbe essere anche un mercato completamente libero, poi non so.

Se ritiene necessario fare mercato

Sarei l'allenatore più contento del mondo se il 1° gennaio fossi talmente contento dei miei giocatori che mi chiama il presidente e gli dico 'guarda, non voglio nessuno.

Se pensa di avere rigenerato Provedel

Non penso di averlo rigenerato, l'ho fatto solamente giocatore. Se lui poi questa scelta la prende come un atto di estrema fiducia, questo non lo so. È andato dentro e sta facendo bene. Oggi c'ha salvato la vita.

Nuno Tavares