Atalanta-Lazio, Provedel nel post: “Oggi un punto importante, ma dobbiamo pensare a migliorare”

Atalanta–Lazio si è appena conclusa con un pareggio che lascia aperti molti spunti di riflessione. La squadra di Sarri, ancora alle prese con infortuni e acciacchi post-sosta, è scesa in campo a Bergamo per affrontare un’Atalanta determinata e ben preparata. La Lazio ha risposto con carattere, cercando di imporre il proprio gioco nonostante le difficoltà. Alla fine, lo 0-0, forse, premia l’equilibrio tra le due formazioni. Nel post-partita, Ivan Provedel - autore di una brillante prestazione - ha commentato la prestazione su Lazio Style Channel e Dazn.

Provedel a LSC

Sulla partita di oggi e la crescita della squadra

È un punto importante, guadagnato su un campo difficile, abbiamo fatto una gara solida. Abbiamo corso qualche rischio perché l’Atalanta, con la sua qualità e la sua mole di giocatori, qualche spavento ce l’ha fatto prendere. Mi voglio tenere stretto l’atteggiamento di tutti. Sarà un punto pesante anche alla fine dell’anno. Dobbiamo pensare partita per partita, non ha senso guardare troppo oltre. Noi dobbiamo pensare a migliorare ed ad applicare questi miglioramenti in campo: abbiamo ancora tanto lavoro da fare.

Sul suo ottimale stato di forma e le difficoltà dello scorso anno

Il calcio ti dà tante opportunità per fortuna. Ho avuto un’annata particolare lo scorso anno, ho fatto fatica. Resterò sempre rammaricato per non aver dato il giusto contributo alla squadra. Io, però, lavoro sempre per aiutare tutti. Quest’anno sto ritrovando dei punti fermi che avevo un po’ perso. Io penso solo a lavorare, l’unica partita che conta è quella che si deve ancora fare: quindi, ora mi riposo un giorno e poi riparto.

