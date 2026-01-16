Lazio, la mezzala diventa un rebus: e Mendoza...

Tutte le piste portano a Mendoza

Prosegue per la Lazio la ricerca della mezzala, che ormai assume i contorni di una vera e propria caccia al tesoro. Saltata la pista Toth e raffreddatisi i nomi di Timber e Fabbian, l’unico profilo rimasto in corsa è quello di Rodrigo Mendoza. Il classe 2005 dell’Elche era già finito nel mirino di diversi club: in passato il Como e squadre arabe avevano tentato l’assalto senza successo, mentre nei mesi scorsi si era informata anche la Juventus. Ora sulla mezzala spagnola sono piombati Bournemouth, Galatasaray e altri club, facendo scattare una vera e propria asta.

Clausola e strategia biancoceleste

Mendoza ha lo stesso agente di Pedraza e il recente viaggio in Spagna del direttore sportivo Fabiani potrebbe essere servito per valutare un possibile doppio colpo. Il giovane spinge per lasciare l’Elche, anche a causa dello scarso minutaggio: nelle ultime sette gare è rimasto tre volte in panchina e nelle altre è subentrato a partita in corso. A pesare sull’operazione c’è però la clausola rescissoria da 20 milioni di euro, fissata dopo il rinnovo fino al 2028. La Lazio vorrebbe provare a inserirsi con una prima offerta intorno ai 15 milioni, ma la trattativa si preannuncia complessa.