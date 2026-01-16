Lazio, avanti con i rinnovi; cosa manca per quello di Basic

Basic verso la permanenza

Non solo mercato in entrata e in uscita: in casa Lazio si lavora anche sul fronte rinnovi. Dopo l’ufficialità del prolungamento di Adam Marusic, resta da definire solo l’ultimo passaggio per quello di Toma Basic. Come riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista croato non sta prendendo in considerazione altre offerte e ha già dato il suo assenso alla permanenza in biancoceleste.

La fiducia di Sarri

Maurizio Sarri ha chiesto personalmente a Basic di restare, considerandolo un elemento importante del progetto tecnico. Il rinnovo dovrebbe arrivare a 1,8 milioni di euro a stagione, con il Decreto Crescita che consentirebbe al club di alleggerire il peso dell’ingaggio a livello lordo. Il tecnico vede il croato tra i 6-7 giocatori su cui costruire la squadra e, dopo l’addio di Guendouzi, spera di non dover rinunciare anche a lui.