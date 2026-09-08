Diogo Leite svela tutto: "Volevo la Lazio, ho rifiutato altri club. Doekhi importante"

Diogo Leite è ufficialmente un nuovo difensore della Lazio. Il 27enne è arrivato in biancoceleste da svincolato e ha firmato un contratto biennale, con scadenza fissata al 30 giugno 2028. Nell'accordo è stata inserita anche un'opzione che potrebbe prolungare il rapporto per ulteriori due stagioni.

A poche ore dall'ufficialità, il nuovo acquisto della Lazio ha raccontato le sue prime sensazioni ai canali ufficiali del club. Leite ha soprattutto svelato un retroscena sulla trattativa: era a conoscenza dell'interesse biancoceleste già da marzo e avrebbe rifiutato altre possibilità pur di arrivare nella Capitale.

Nella decisione del difensore ha avuto un ruolo importante anche Danilho Doekhi, suo vecchio compagno che ora Leite avrà l'opportunità di ritrovare con la maglia della Lazio.

Diogo Leite racconta le prime sensazioni alla Lazio

Il portoghese non ha nascosto l'entusiasmo per l'inizio della sua nuova avventura:

«Oggi è un giorno speciale per me. Volevo venire alla Lazio e finalmente questo giorno è arrivato. Sono felice di indossare questa maglia, sono in un grande club con tanta storia. Non vedo l'ora di iniziare».

Leite ha poi parlato della Serie A, campionato che conosce già da spettatore e nel quale si aspetta di poter compiere un ulteriore passo nella propria crescita:

«Ho già guardato tante volte la Serie A, mi aspetto di imparare molto, è molto tattico e può far crescere i difensori. Un campionato diverso, ma con grande competitività. Mi aspetto di crescere ancora e raggiungere la miglior condizione».

Lazio, Leite svela il retroscena: «Sapevo dell'interesse da marzo»

Il nuovo difensore biancoceleste ha quindi spiegato i motivi che lo hanno portato a scegliere proprio la Lazio, rivelando come il corteggiamento fosse iniziato diversi mesi prima della firma:

«Già da marzo sapevo del loro interesse. Ero attratto da questa proposta, ho rifiutato altri club perché volevo venire qui. Finalmente questo momento è arrivato. Naturalmente ho parlato con Doekhi, è stato importante per la mia scelta».

Proprio il rapporto con Doekhi rappresenta uno degli aspetti più significativi della nuova esperienza di Leite. I due si conoscono da tempo e avevano già immaginato la possibilità di tornare, un giorno, a condividere il campo.

«Lo conosco da tempo, ritrovarlo qui e giocare di nuovo con lui è un onore. Ne avevamo già parlato in precedenza, prima di firmare, dicevamo che magari un giorno avremmo rigiocato insieme. Quel giorno è arrivato. Sono molto felice. Non vedo l'ora di rivederlo».

Per Diogo Leite comincia così una nuova esperienza in Serie A. Un'avventura fortemente voluta dal difensore, che ha aspettato la Lazio e ora è pronto a indossare la maglia biancoceleste.