Diogo Leite è della Lazio: arriva l’ufficialità, i dettagli del contratto
La Lazio ufficializza Diogo Leite: il calciatore ha firmato un biennale con opzione per altre due stagioni.
Diogo Leite è ufficialmente un nuovo calciatore della Lazio. Il club biancoceleste ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale il tesseramento del difensore Diogo Filipe Monteiro Pinto Leite.
Il calciatore era rimasto svincolato dall’FC Union Berlin lo scorso 30 giugno 2026 e ora inizia ufficialmente la sua nuova esperienza in biancoceleste.
Lazio, ufficiale il tesseramento di Diogo Leite
La S.S. Lazio ha dunque formalizzato l'arrivo di Diogo Leite, annunciando il nuovo acquisto attraverso i propri canali ufficiali.
Il calciatore approda alla Lazio dopo essersi svincolato dall’FC Union Berlin al termine dello scorso mese di giugno.
Diogo Leite-Lazio, durata del contratto e opzione
Nel comunicato sono stati resi noti anche i dettagli relativi all’accordo. Diogo Leite ha sottoscritto un contratto biennale con la società biancoceleste.
Nell’intesa è inoltre presente un’opzione per il prolungamento per ulteriori due stagioni sportive. Diogo Leite è quindi, a tutti gli effetti, un nuovo calciatore della Lazio.