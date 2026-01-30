Basic in conferenza: "Ho accettato l'offerta di rinnovo…"

L'intervento in conferenza stampa del giocatore biancoceleste, Toma Basic, al termine della sfida contro il Grifone di Daniele De Rossi, di seguito il suo intervento.

I nuovi vedo che imparano in modo abbastanza veloce. Non era facile per tutti noi, quante partite abbiamo giocato con gli stessi 11? Quando parliamo di continuità è difficile tra infortuni e mercato ma non voglio usare questo come una scusa ma è una realtà Dopo il gol si è visto come siamo uniti dopo tutto quello che è successo negli ultimi giorni. È importante rimanere concentrati sul campo.