Basic in conferenza: "Ho accettato l'offerta di rinnovo…"
La conferenza stampa del calciatore laziale nel post gara di Lazio-Genoa
L'intervento in conferenza stampa del giocatore biancoceleste, Toma Basic, al termine della sfida contro il Grifone di Daniele De Rossi, di seguito il suo intervento.
Toma Basic in conferenza
I nuovi vedo che imparano in modo abbastanza veloce. Non era facile per tutti noi, quante partite abbiamo giocato con gli stessi 11? Quando parliamo di continuità è difficile tra infortuni e mercato ma non voglio usare questo come una scusa ma è una realtà Dopo il gol si è visto come siamo uniti dopo tutto quello che è successo negli ultimi giorni. È importante rimanere concentrati sul campo.
Come avete vissuto in spogliatoio lo stadio vuoto?
Non è facile giocare in uno stadio vuoto, contro il Lecce c'è stata una situazione simile, è un peccato per noi poteva essere una serata ancora più speciale dopo questa vittoria.
Rinnovo?
Ho accettato l'offerta della Lazio e dopo non è successo niente.