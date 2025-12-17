Lazio-Cremonese, svelato l'arbitro della gara: ecco i precedenti

Sabato 20 dicembre alle ore 18:00 la rosa biancoceleste scenderà nuovamente in campo allo stadio Olimpico e lotterà per tentare di portarsi a casa i 3 punti e tentare di riscalare la classifica di Serie A. In vista della gara è stata svelata la designazione arbitrale e sarà Luca Pairetto il fischietto del march.

Lazio-Cremonese: la designazione arbitrale

PAIRETTO

LAUDATO – REGATTIERI

IV: BONACINA

VAR: CAMPLONE

AVAR: MANGANIELLO

Lazio-Cremonese: i precedenti di Pairetto

La gara Lazio-Cremonese, in programma sabato 20 dicembre alle ore 18:00, è stata affidata al fischietto Luca Pairetto della sezione di Nichelino, che conta 19 incroci con il club biancoceleste con un bilancio di 13 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Per quanto riguarda i precedenti con i grigiorossi, invece, il direttore di gara ha già arbitrato 7 gare, con un bilancio di 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.