Lazio-Cremonese, svelato l'arbitro della gara: ecco i precedenti

In vista della gara Lazio-Cremonese è stato svelato il direttore di gara che dirigerà l'incontro, ecco di chi si tratta e i precedenti

Michelle De Angelis /
Lazio
Lazio - Fraioli

Sabato 20 dicembre alle ore 18:00 la rosa biancoceleste scenderà nuovamente in campo allo stadio Olimpico e lotterà per tentare di portarsi a casa i 3 punti e tentare di riscalare la classifica di Serie A.  In vista della gara è stata svelata la designazione arbitrale e sarà Luca Pairetto il fischietto del march.

Lazio-Cremonese: la designazione arbitrale

PAIRETTO

LAUDATO – REGATTIERI

IV:      BONACINA

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      MANGANIELLO

Lazio-Cremonese: i precedenti di Pairetto

La gara Lazio-Cremonese,  in programma sabato 20 dicembre alle ore 18:00, è stata affidata al fischietto Luca Pairetto della sezione di Nichelino, che conta 19 incroci con il club biancoceleste con un bilancio di 13 vittorie,  2 pareggi e 4 sconfitte. Per quanto riguarda i precedenti con i grigiorossi, invece,  il direttore di gara ha già arbitrato 7 gare, con un bilancio di 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

