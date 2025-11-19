Lazio-Lecce, svelato l'arbitro del match per la 12° giornata
L'AIA ha reso nota la designazione arbitrale di Lazio-Lecce, gara valevole per la 12° giornata di Serie A
È già tempo di Serie A. Conclusa anche la terza, e ultima sosta del 2025, per gli impegni delle nazionali, il prossimo weekend andrà in scena la 12° giornata di campionato, in cui la Lazio ospiterà allo Stadio Olimpico di Roma il Lecce domenica 23 novembre alle ore 18:00. Nel frattempo, l'AIA ha reso note le composizioni arbitrali del prossimo turno, e svelato il direttore di gara del match contro i salentini.
La designazione di Lazio-Lecce
L'AIA ha affidato la direzione della gara tra Lazio e Lecce, sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A, all'arbitro Alberto Arena della sezione di Torre del Greco, coadiuvato dagli assistenti Mastrodonato e Luciani. Il quarto uomo ufficiale sarà invece Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Al VAR sarà presente Marco Serra con Marco Piccinini all'AVAR.
Le composizioni arbitrali della 12° giornata
CAGLIARI – GENOA Sabato 22/11 h. 15.00
LA PENNA
PALERMO – BIANCHINI
IV: MARIANI
VAR: ABISSO
AVAR: PICCININI
UDINESE – BOLOGNA Sabato 22/11 h. 15.00
SACCHI J.L.
LO CICERO – ZEZZA
IV: CHIFFI
VAR: CAMPLONE
AVAR: SERRA
FIORENTINA – JUVENTUS Sabato 22/11 h. 18.00
DOVERI
VECCHI – FONTEMURATO
IV: MARCHETTI
VAR: GUIDA
AVAR: FABBRI
NAPOLI – ATALANTA Sabato 22/11 h. 20.45
DI BELLO
DEI GIUDICI – BAHRI
IV: RAPUANO
VAR: DI PAOLO
AVAR: GARIGLIO
H. VERONA – PARMA h. 12.30
PAIRETTO
MOKHTAR – MONACO
IV: GALIPO’
VAR: PATERNA
AVAR: GUIDA
CREMONESE – ROMA h. 15.00
AYROLDI
ROSSI L. – POLITI
IV: CREZZINI
VAR: PEZZUTO
AVAR: ABISSO
INTER – MILAN h. 20.45
SOZZA (foto)
PERETTI – COLAROSSI
IV: MARCENARO
VAR: AURELIANO
AVAR: DI PAOLO
TORINO – COMO Lunedì 24/11 h. 18.30
BONACINA
MORO – GALIMBERTI
IV: MANGANIELLO
VAR: PRONTERA
AVAR: PATERNA
SASSUOLO – PISA Lunedì 24/11 h. 20.45
DI MARCO
ZINGARELLI – DI GIACINTO
IV: FELICIANI
VAR: GARIGLIO
AVAR: AURELIANO