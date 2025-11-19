Lazio-Lecce, svelato l'arbitro del match per la 12° giornata

L'AIA ha reso nota la designazione arbitrale di Lazio-Lecce, gara valevole per la 12° giornata di Serie A

Ginevra Sforza /

È già tempo di Serie A. Conclusa anche la terza, e ultima sosta del 2025, per gli impegni delle nazionali, il prossimo weekend andrà in scena la 12° giornata di campionato, in cui la Lazio ospiterà allo Stadio Olimpico di Roma il Lecce domenica 23 novembre alle ore 18:00. Nel frattempo, l'AIA ha reso note le composizioni arbitrali del prossimo turno, e svelato il direttore di gara del match contro i salentini.

La designazione di Lazio-Lecce

L'AIA ha affidato la direzione della gara tra Lazio e Lecce, sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A, all'arbitro Alberto Arena della sezione di Torre del Greco, coadiuvato dagli assistenti Mastrodonato e Luciani. Il quarto uomo ufficiale sarà invece Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Al VAR sarà presente Marco Serra con Marco Piccinini all'AVAR. 

Le composizioni arbitrali della 12° giornata

CAGLIARI – GENOA     Sabato 22/11 h. 15.00

LA PENNA

PALERMO – BIANCHINI

IV:      MARIANI

VAR:     ABISSO

AVAR:      PICCININI

 

UDINESE – BOLOGNA    Sabato 22/11 h. 15.00

SACCHI J.L.

LO CICERO – ZEZZA

IV:      CHIFFI

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      SERRA

 

FIORENTINA – JUVENTUS    Sabato 22/11 h. 18.00

DOVERI

VECCHI – FONTEMURATO

IV:       MARCHETTI

VAR:      GUIDA

AVAR:       FABBRI

 

NAPOLI – ATALANTA     Sabato 22/11 h. 20.45

DI BELLO

DEI GIUDICI – BAHRI

IV:     RAPUANO

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     GARIGLIO

 

H. VERONA – PARMA    h. 12.30

PAIRETTO

MOKHTAR – MONACO

IV:      GALIPO’

VAR:     PATERNA

AVAR:    GUIDA

 

CREMONESE – ROMA    h. 15.00

AYROLDI

ROSSI L. – POLITI

IV:     CREZZINI

VAR:     PEZZUTO

AVAR:      ABISSO

 

INTER – MILAN     h. 20.45

SOZZA (foto)

PERETTI – COLAROSSI

IV:     MARCENARO

VAR:     AURELIANO

AVAR:       DI PAOLO

 

TORINO – COMO     Lunedì 24/11 h. 18.30

BONACINA

MORO – GALIMBERTI

IV:       MANGANIELLO

VAR:      PRONTERA

AVAR:      PATERNA

 

SASSUOLO – PISA    Lunedì 24/11 h. 20.45

DI MARCO

ZINGARELLI – DI GIACINTO

IV:     FELICIANI

VAR:    GARIGLIO

AVAR:      AURELIANO

