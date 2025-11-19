Lazio-Lecce, svelato l'arbitro del match per la 12° giornata

È già tempo di Serie A. Conclusa anche la terza, e ultima sosta del 2025, per gli impegni delle nazionali, il prossimo weekend andrà in scena la 12° giornata di campionato, in cui la Lazio ospiterà allo Stadio Olimpico di Roma il Lecce domenica 23 novembre alle ore 18:00. Nel frattempo, l'AIA ha reso note le composizioni arbitrali del prossimo turno, e svelato il direttore di gara del match contro i salentini.

La designazione di Lazio-Lecce

L'AIA ha affidato la direzione della gara tra Lazio e Lecce, sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A, all'arbitro Alberto Arena della sezione di Torre del Greco, coadiuvato dagli assistenti Mastrodonato e Luciani. Il quarto uomo ufficiale sarà invece Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Al VAR sarà presente Marco Serra con Marco Piccinini all'AVAR.

Le composizioni arbitrali della 12° giornata

CAGLIARI – GENOA Sabato 22/11 h. 15.00

LA PENNA

PALERMO – BIANCHINI

IV: MARIANI

VAR: ABISSO

AVAR: PICCININI

UDINESE – BOLOGNA Sabato 22/11 h. 15.00

SACCHI J.L.

LO CICERO – ZEZZA

IV: CHIFFI

VAR: CAMPLONE

AVAR: SERRA

FIORENTINA – JUVENTUS Sabato 22/11 h. 18.00

DOVERI

VECCHI – FONTEMURATO

IV: MARCHETTI

VAR: GUIDA

AVAR: FABBRI

NAPOLI – ATALANTA Sabato 22/11 h. 20.45

DI BELLO

DEI GIUDICI – BAHRI

IV: RAPUANO

VAR: DI PAOLO

AVAR: GARIGLIO

H. VERONA – PARMA h. 12.30

PAIRETTO

MOKHTAR – MONACO

IV: GALIPO’

VAR: PATERNA

AVAR: GUIDA

CREMONESE – ROMA h. 15.00

AYROLDI

ROSSI L. – POLITI

IV: CREZZINI

VAR: PEZZUTO

AVAR: ABISSO

INTER – MILAN h. 20.45

SOZZA (foto)

PERETTI – COLAROSSI

IV: MARCENARO

VAR: AURELIANO

AVAR: DI PAOLO

TORINO – COMO Lunedì 24/11 h. 18.30

BONACINA

MORO – GALIMBERTI

IV: MANGANIELLO

VAR: PRONTERA

AVAR: PATERNA

SASSUOLO – PISA Lunedì 24/11 h. 20.45

DI MARCO

ZINGARELLI – DI GIACINTO

IV: FELICIANI

VAR: GARIGLIO

AVAR: AURELIANO