Verso Torino, ballottaggio aperto in attacco: Maldini-Ratkov-Dia

Uno dei dubbi principali che attanagliano Maurizio Sarri riguarda chi schierare titolare in vista della sfida di domenica contro il Torino. Sono tre le opzioni al vaglio: Maldini, Ratkov e Dia.

Dia finito sotto alle gerarchie di Sarri

Dia non si è allenato mercoledì a causa di un attacco influenzale, ma sarà comunque a disposizione per la gara di domenica. Dopo il rientro dalla Coppa d’Africa, il senegalese ha trovato poco spazio: nelle ultime sette partite è sceso in campo solo tre volte, di cui una soltanto da titolare contro il Lecce. Non è un momento semplice per lui, scivolato indietro nelle gerarchie. Dal suo ritorno, infatti, si è ritrovato alle spalle di Maldini e Ratkov, i due nuovi innesti del mercato di gennaio.

Ancora dubbi per Sarri

Negli ultimi allenamenti Maurizio Sarri dovrà sciogliere gli ultimi dubbi e valutare la soluzione migliore. Secondo quanto riguardato da Il Messaggero, la decisione definitiva arriverà dopo la rifinitura di sabato mattina, anche se il tecnico continuerà a fare prove fino all’ultimo per scegliere la centravanti titolare.

Maldini e Ratkov in cerca del primo gol

Il nodo riguarda soprattutto Maldini e Ratkov, entrambi ancora a caccia del primo gol con la maglia biancoceleste. Nelle ultime settimane hanno avuto occasioni importanti senza riuscire a concretizzarle, e anche i tifosi attendono una risposta dei nuovi attaccanti.

Particolare attenzione su Maldini: il figlio d’arte è considerato da Sarri una punta e nelle ultime gare è stato schierato da falso nove, nonostante in carriera sia stato impiegato prevalentemente da esterno. La sua adattabilità a ruolo è ancora in fase di costruzione e le difficoltà sono evidenti. In allenamento, però, il tecnico non lo prova mai da esterno, anche per evitare di sovraccaricarlo di concetti tattici e mandarli in confusione.

Le risposte definitive arriveranno solo nei prossimi giorni: a Torino, il dubbio centravanti resta ancora aperto.