Rebus formazione per Sarri: dubbi tra Torino e Atalanta

Sono tante le domande che si sta ponendo Maurizio Sarri in vista del doppio impegno della Lazio, prima contro il Torino domenica e poi, mercoledì, nella semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Atalanta.

Sono ancora tanti i dubbi di formazione da sciogliere per il tecnico. L’infermeria ha avuto un ruolo fondamentale in questo periodo e condizionerà diverse decisioni. Per esempio, Nicolò Rovella è ai box dopo l’operazione alla falange del piede destro fratturata a Cagliari, alla quale si è recentemente sottoposto. Proprio per questo Cataldi potrebbe garantire 90 minuti in entrambe le sfide e nelle gare restanti da qui a maggio.

In infermeria restano anche Gila, Basic e Pedro. Situazioni che accorciano ulteriormente le opzioni a disposizione di Sarri: al momento l’undici titolare anti-Torino è un vero rebus.

Una delle prime scelte potrebbe essere quella di inserire Daniel Maldini, finora sempre titolare come falso nove nelle ultime cinque presenze, ma che potrebbe partire per la prima volta tra le seconde linee. Avere una chance potrebbero essere anche Ratkov e Dia, oltre a Cancellieri e Noslin, che può essere utilizzato sia come punta sia a sinistra per sostituire Zaccagni, rientrato dall’infortunio dopo la lesione muscolare all’addome ma non ancora al 100%, come si è visto a Cagliari.

Ogni zona del campo è al momento in discussione: sono previste staffette per consentire a tutti di rifiatare in vista del doppio impegno ravvicinato. Anche a centrocampo Sarri dovrà valutare Dele-Bashiru, e Belahyane, mentre resta in attesa di esordio Przyborek, che potrebbe trovare spazio nelle prossime gare.