Parma-Lazio, Noslin porta la squadra alla vittoria: i festeggiamenti delle aquile sui social

Una grande prestazione da parte della rosa biancoceleste che esce dallo stadio Tardini con tre punti in più, grazie al gol segnato all'ultimo da Tijjani Noslin, tuttavia, ci sono state anche delle note negative nel corso della gara, infatti, per il match Lazio-Cremonese, in programma sabato 20 dicembre alle ore 18:00, il Comandante Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Mattia Zaccagni e Toma Basic, che hanno ricevuto un cartellino rosso dall'arbitro Matteo Marchetti. Nel frattempo le aquile si godono la vittoria e festeggiano il risultato sui social.

I festeggiamenti dei biancocelesti sui social

