Le pagelle di Parma-Lazio, col sangue e col sudore contro tutto e tutti

La partita del sabato delle ore 18.00 di questa 15sima giornata di campionato di serie A è Parma-Lazio. La squadra di Sarri in cerca di punti utili per rientrare nella zona calda dell'Europa mentre gli uomini di Cuesta vogliono mettere punti in cascina per una salvezza tranquilla.

Il match finisce con l'arbitro, Matteo Marchetti, assoluto protagonista nell'influenzare una sfida che i biancocelesti stavano giocando benone. L'espulsione di Zaccagni fin troppo severa e da ammonizione invece che da rosso ma i capitolini vincono contro tutto e tutti. Partita di grande sacrificio e Noslin la decide con un gran gol. 0-1 il risultato finale.

