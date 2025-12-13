Parma-Lazio, rosso per Zaccagni: l'opinione di Calvarese sulla decisione di Marchetti

Una grande prestazione da parte delle aquile allo stadio Tardini che, grazie al gol di Tijjani Noslin, riescono a sconfiggere il Parma e a conquistare i tre punti, tuttavia, nel corso della gara ci sono state anche delle note negative: Mattia Zaccagni e Toma Basic hanno ricevuto un cartellino rosso. L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha commento la decisione presa dal fischietto Marchetti nei confronti del Capitano della Lazio, per un intervento a gamba alta su Estevez.

Il parere di Gianpaolo Calvarese

Un intervento da ammonazione: Vero è che la gamba del biancoceleste è alta e che l'intervento è pericoloso, e probabilmente l'arbitro dal campo viene attratto da questo. Ma è vero anche che se rivediamo a rallentatore Zaccagni sfiora l'avversario, colpendolo con la parte posteriore dello scarpino. Per me non è rosso! Non sono quindi d'accordo con la decisione di estrarre il rosso diretto per il capitano biancoceleste.

Il post di Gianpaolo Calvarese