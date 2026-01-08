Buon compleanno Giuseppe Favalli: l'ex biancoceleste compie 54 anni

Giuseppe Favalli, figura indimenticabile per chiunque porti i colori biancocelesti nel cuore, festeggia oggi i suoi 54 anni e per l'occasione la Societa Lazio gli ha porto i migliori auguri sui social.

Gli auguri della Società Lazio

Gli anni passati nel club biancoceleste

Giuseppe Favalli rappresenta l’essenza della Lazio vincente, un capitano capace di collezionare ben 401 presenze in 12 stagioni che i tifosi laziali non potranno mai dimenticare. Essenziale nel reparto difensivo dal 1992 al 2004, inoltre, dopo Radu, è il calciatore ad aver totalizzato più presenze nel club biancoceleste, con il quale . Il suo palmarès è leggendario: spiccano lo Scudetto del 2000, la Coppa delle Coppe e la Supercoppa UEFA, oltre a tre Coppe Italia e due Supercoppe Italiane.