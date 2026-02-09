Lazio, in arrivo i quarti di Coppa Italia: ecco dove si svolgerà il ritiro

Dopo il punto conquistato stasera all'Allianz Stadium, la rosa biancoceleste dovrà prepararsi a scendere subito in campo, infatti, mercoledì 11 febbraio alle ore 21:00 è in programma l'incontro Bologna-Lazio di Coppa Italia. Una partita valida per i quarti di finale ed essenziale per tentare di centrare l'obiettivo Europa.

Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball

Coppa Italia, Bologna-Lazio: dove si svolgerà il ritiro

Per preparare al meglio la gara di mercoledì, le aquile guidate dal Comandante Maurizio Sarri si fermeranno in ritiro a Coverciano, vale a dire il centro sportivo utilizzato dalla Nazionale Italiana del ct Gennaro Gattuso. Vista la squalifica di Romagnoli, l'assenza di Zaccagni e le condizioni di Gila, Provstgaard e Basic da valutare, il mister dovrà ragionare a lungo sulle pedine da schierare per l'importante incontro.

Coppa Italia, le altre possibili rivali

Nel caso in cui le aquile riuscissero nell'impresa di sconfiggere il Bologna, nella gara di mercoledì, avrebbero accesso alle semifinali dove incontrerebbero l'Atalanta, già alla fase successiva dopo la vittoria contro la Juventus. Dall'altra parte del girone, invece, è già ufficiale la presenza dell'Inter in semifinale, che ha sconfitto il Torino per 2-1, mentre il Napoli deve ancora giocarsela con il Como, partita in programma martedì alle ore 21:00. Sicuramente il percorso per la Lazio sarà tortuoso e molto complicato, tuttavia, la rosa biancoceleste dovrà fare il possibile per proseguire nella competizione e tentare nella difficile missione di alzare la Coppa, che porterebbe un pizzico di gioia in tutto il popolo laziale in una stagione caratterizzata da tensioni e difficoltà.