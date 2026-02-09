Juventus-Lazio, Isaksen: “C’è rammarico. Il mister mi ha detto…”
Le parole dell’attaccante biancoceleste
Isaksen getty images via onefootball by marco rosi -SS Lazio-
Al termine della gara tra Juventus e Lazio, conclusasi 2-2, l’autore del secondo gol biancoceleste Gustav Isaksen ha commentato così il risultato:
Stadio difficilissimo, c’è rammarico perché potevamo vincere questa partita visto che abbiamo avuto anche la possibilità di fare il terzo gol”.
“Devo crescere ancora di più, voglio fare più gol e assist perché ho la qualità per farlo. Sono felice per il gol di oggi ma la cosa più importante è la squadra”.
“Oggi il mister ci ha chiesto di avere coraggio. Normalmente siamo più stretti e più compatti ma oggi abbiamo giocato contro una squadra davvero forte”.