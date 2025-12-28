Milan-Hellas Verona: infarto di un tifoso rossonero

E' il match delle ore 12.30 allo stadio San Siro di Milano, quello tra Milan ed Hellas Verona. Un episodio ha tenuto però tutti con il fiato sospeso a pochi minuto dal fischio iniziale. Un tifoso infatti è andato in arresto cardiaco ed è stato soccorso d’urgenza allo stadio, trovandosi in codice rosso. Nelle prossime ore ci saranno sicuramente maggiori aggiornamenti su quanto accaduto.

Maggiori dettagli

Un tifoso si è sentito male prima dell’inizio della sfida tra Milan e Verona. Verso mezzogiorno, ha avuto un arresto cardiaco mentre saliva le scale per andare al terzo anello dello stadio di San Siro. Attualmente è in codice rosso. È arrivata l’ambulanza e l’uomo è stato stabilizzato prima di essere poi portato in ospedale.

Il curioso dato

Era già successo in passato allo stadio San Siro. Lo scorso anno, durante Inter-Udinese, un tifoso si era sentito male e la gara era stata interrotta per sei minuti. Era il 19 dicembre del 2024. Anche in quell’occasione, il tifoso era stato stabilizzato prima di essere portato via in ambulanza. Nel gennaio del 2010, invece, un tifoso era morto per un malore durante il derby tra Milan e Inter. Si era accasciato nel primo tempo, era stato portato via d’urgenza, ma erano risultati vani i soccorsi e le cure.