Colombo e il VAR bocciati dai quotidiani: le pagelle li stroncano

Le questioni arbitrali sono diventate ormai un tema centrale in casa biancoceleste, a seguito soprattutto dei numerosi errori delle ultime settimane che la Lazio ha pagato amaramente sul fronte dei risultati.

Il tocco di mano “non punibile” di Davis

Le polemiche non si sono esaurite nemmeno nell'ultima sfida a Udine: il gol contestato del pareggio dell'Udinese ha acceso, ancora una volta, i riflettori sugli errori arbitrali che coinvolgono sempre di più la squadra di Maurizio Sarri. In particolare, le discussioni sono emerse a seguito della convalidazione della rete di Davis al 95', viziata da un evidente tocco di mano, decisivo per il susseguirsi dell'azione. La risposta al momentaneo vantaggio dei biancocelesti con il tiro deviato di Vecino, ha suscitato l'indignazione di molti: la stessa società biancoceleste ha scelto il silenzio stampa a fine gara.

Le pagelle

Sul banco degli imputati c'è Andrea Colombo, ma soprattutto Gariglio al VAR. Entrambi fortemente insufficienti, il primo per non aver ravvisato il tocco in campo, il secondo, ben più grave, per aver giudicato regolare la rete. Se il tocco di braccio di Palma, a inizio azione non è punibile, lo stop con il braccio di Davis desta più di qualche dubbio: il tocco in area è evidente, eppure il concetto di immediatezza sfavorisce la Lazio, provocando una vera e propria bufera anche tra gli addetti ai lavori. I quotidiani imputano pesantemente Colombo e Gariglio: il Corriere dello Sport segnala un 4,5 per il direttore di gara e un 5 al VAR, mentre Il Messaggero non perdona e rifila a Colombo un pesante 4, diversa la valutazione per la Gazzetta dello Sport che conferisce un più clemente 5,5 all'operato del direttore di gara.