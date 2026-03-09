Cardone: "Peggior annata in assoluto tra errori della società e sfortuna. Motta..."

L'intervento radiofonico del giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone, ai microfoni di Radiosei. Il giornalista si è soffermato sul momento attuale della Lazio e sulle difficoltà riscontrate dalla squadra di Sarri in questa stagione, culminata dai numerosi infortuni, come quello recente rimediato da Ivan Provedel.

Provedel ha avuto un problema i primi di febbraio con la Juventus, poi si è sempre allenato, tant’è che è stato anche uno degli eroi di Bologna.

La spalla gli faceva male ma non al punto di fermarsi, poi la situazione è peggiorata e la risonanza ha decretato la necessità dell’operazione. Sarà pronto per la prossima stagione. Questo si aggiunge ad un’annata che forse è la peggiore in assoluto, considerando tutto, tra errori della società e sfortuna.

Motta lo conosciamo poco, è all’esordio assoluto in Serie A. Ha collezionato solo quest’anno 20 presenze in B. L’altezza è dalla sua, deve sicuramente migliorare in tante cose, come ha detto lui durante la conferenza di presentazione. Ha ammesso lui stesso, per esempio, che deve crescere con i piedi.