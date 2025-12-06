Lazio-Marusic verso la separazione: manca l'intesa sul rinnovo

Le strade tra il terzino e la Lazio potrebbero presto separarsi. Adam Marusic, considerato una pedina fondamentale nel sistema di Maurizio Sarri grazie alla sua grande versatilità e adattabilità a più ruoli, potrebbe lasciare la Capitale già in estate.

Mancata intesa sul rinnovo

I primi dubbi sul suo futuro crescono. Nella giornata di ieri ci sarebbe stato un contatto, secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, tra la società e il manager del difensore, ma l’intesa per il rinnovo contrattuale non è ancora stata trovata. La richiesta di Marusic è un biennale con opzione, ma in caso di mancato accordo, il terzino potrebbe lasciare la Lazio già a giugno, avendo il contratto in scadenza nel 2026.

Marusic nel mirino di due top club

Inoltre, secondo quanto riferito dal quotidiano, il difensore sarebbe stato individuato da due top club italiani, pronti a ingaggiarlo a parametro zero.