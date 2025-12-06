Basic, passi avanti sul rinnovo contrattuale: tutti i dettagli

Se il rinnovo contrattuale di Marusic sembra destare preoccupazione, diverso il discorso per quanto riguarda Toma Basic. Il croato infatti sembra vicino a un possibile accordo sul prolungamento di contratto con la società biancoceleste. Nella mattina di ieri, secondo le indiscrezioni rilasciate dal Corriere dello Sport, sono stati ricevuti a Formello i manager del centrocampista.

L'incontro con i manager

L’incontro sul rinnovo ha avuto dei risvolti positivi: l’idea è quella di prolungare il contratto fino al 2028. Anche se manca ancora il benestare di Lotito e la definizione di alcuni dettagli filtra comunque ottimismo in casa Lazio.

La conferma di Basic

È stato proprio Maurizio Sarri a voler confermare il croato, che negli ultimi mesi è riuscito a ribaltare completamente il suo futuro: in una situazione di totale emergenza, Basic si è fatto trovare pronto e ha saputo incidere anche in campo, fattori che hanno senza dubbio influito sulla valutazione del tecnico. L’ingaggio attuale del centrocampista è di 1,6 milioni netti l’anno e, con il Decreto Crescita, supera di poco i 2 milioni lordi. Ora il futuro di Toma Basic sembra fingersi sempre di più di biancoceleste.