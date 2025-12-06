Mercato, tra strategie e rinnovi: priorità a centrocampo e in attacco

Il mercato si avvicina e la Lazio non vuole farsi trovare impreparata. Uno dei nodi principali su cui tutto l’ambiente aspetta risposte è il possibile ingaggio di Lorenzo Insigne. Nella conferenza stampa post Milan Maurizio Sarri ha sottolineato la priorità di ingaggiare altri ruoli, e una volta sistemati la società potrà dedicarsi a questioni come l’ex Toronto: secondo quanto raccolto dal Il Messaggero il tecnico toscano, sa bene che Lotito ha già un accordo di massima sull’ingaggio dell’ex attaccante napoletano, ma al momento deve ricevere garanzie per quanto riguarda i rinnovi e i rinforzi in mediana oltreché reparto offensivo.

Le strategie

La Lazio potrà fare mercato a saldo zero e serviranno 25-30 milioni di plusvalenze in vista della trimestrale di marzo e per questo sarà da valutare una cessione di un big. Tali plusvalenze saranno necessarie in ottica del mercato di giugno per non incorrere nuovamente in un blocco totale. La strategia della Lazio potrà essere quella di ingaggiare i nuovi arrivi con la formula del prestito con obbligo di riscatto, per non incidere sul bilancio attuale, bensì su quello successivo.

Si avvicina il rinnovo di Basic, ma la priorità di Sarri resta la mezz'ala

Uno dei temi più caldi in casa la Lazio è senza dubbio la questione dei rinnovi e stando a quanto raccolto dal quotidiano romano Lotito e Fabiani avrebbero offerto un prolungamento di contatto a Toma Basic su richiesta dello stesso tecnico. Tuttavia, questa mossa non basterà per rafforzare il centrocampo: Sarri ha bisogno di una mezz'ala di qualità.

Tre sono i nomi inseriti sui taccuini dei biancocelesti: c’è quello di Fabbian, 22enne in forza attualmente al Bologna, che data l’età non rientrerebbe nel calcolo del “costo del lavoro allargato”, essendo esclusi gli under 23 italiani secondo le nuove normative. Anche Berti del Cesena, particolarmente gradito lo stesso Sarri, resta uno dei nomi più seguiti, come anche Watson con il contratto in scadenza a giugno, rinforzo individuato ormai da diverso tempo. Attualmente la questione attorno invece a Ilić risulta in stand-by: il Comandante ha infatti precisato che al momento non si valuta la cessione di Noslin e per questo lo scambio di prestiti con il Torino sembra essersi fermato.

Ma, nonostante le dichiarazioni del tecnico, i nomi in uscita tra i biancocelesti sono Noslin, Mandas, Dele-Bashiru e Tavares. Tutti i profili su cui sarà difficile però realizzare plusvalenze. Altre valutazioni riguardano infatti la possibile uscita di un big, e i nomi dei possibili partenti sono: Isaksen, Guendouzi e Castellanos. Quest’ultimo, in particolare, potrebbe essere sacrificato: Sarri ha la necessità di avere più goal nel reparto offensivo, ma la permanenza a gennaio dell’argentino nella Capitale esaurisce qualsiasi discorso per ingaggiare nella sessione invernale un nuovo centravanti, che potrà arrivare solo a giugno.