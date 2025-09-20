Lazio, i convocati di Sarri per il derby: la scelta su Rovella
Dentro Rovella, Patric, Castellanos e Dele-Bashiru; out Lazzari e Vecino. In lista anche due giovani della Primavera
Le scelte dell’allenatore
Maurizio Sarri ha ufficializzato l’elenco dei convocati in vista del derby della Capitale contro la Roma. Nella lista figurano tra gli altri Rovella, Patric, Castellanos e Dele-Bashiru, mentre non saranno della partita Lazzari e Vecino.
Accanto ai titolari, Sarri ha deciso di inserire anche due elementi della Primavera: Farcomeni e Pinelli. Una scelta che conferma l’attenzione al vivaio biancoceleste e che rappresenta un primo passo verso il cambiamento e la crescita futura del club.
Questi i convocati:
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Gila, Hysaj, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Guendouzi, Pinelli, Rovella;
Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni.