Lazio, i convocati di Sarri per il derby: la scelta su Rovella

Dentro Rovella, Patric, Castellanos e Dele-Bashiru; out Lazzari e Vecino. In lista anche due giovani della Primavera

Sarri - Via onefootball (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)
Le scelte dell’allenatore

Maurizio Sarri ha ufficializzato l’elenco dei convocati in vista del derby della Capitale contro la Roma. Nella lista figurano tra gli altri Rovella, Patric, Castellanos e Dele-Bashiru, mentre non saranno della partita Lazzari e Vecino.

Accanto ai titolari, Sarri ha deciso di inserire anche due elementi della Primavera: Farcomeni e Pinelli. Una scelta che conferma l’attenzione al vivaio biancoceleste e che rappresenta un primo passo verso il cambiamento e la crescita futura del club.

Questi i convocati: 

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gila, Hysaj, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Guendouzi, Pinelli, Rovella;

Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni.

