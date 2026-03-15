Conferenza Sarri: "Ricorderò questa partita per l'emozione dello stadio. Espulso perchè…"

Al termine della sfida tra Lazio e Milan, in conferenza stampa è intervenuto il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri. Di seguito le sue parole.

La conferenza stampa di Maurizio Sarri

Sarri - Fraioli

La squadra a livello di intensità degli allenamenti è sempre stata su buoni livelli, ultimamente sembra an che a me che a livello caratteriale ci sia qualcosa in più. Il clima all'Olimpico era bellissimo e sarebbe stato un ricordo bellissimo anche senza risultato. Il clima visto stasera è un qualcosa da ricordare, mi rimane il secondo pensiero se l'Olimpico era sempre così chissà quanti punti avremo avuto.

Emozione di stasera

È una partita particolare io non ricorderò per il risultato ma per l'emozione dello stadio. Dal punto di vista emozionale è una delle più forti, oltre al risultato.

Maldini e Ratkov

La situazione di Ratkov è quella dei giocatori della rosa, guardo l'allenamento e poi decido, Maldini mi dà più garanzie poi se fra un mese le sensazioni saranno diverse farò altre scelte.

Patric

L'ho fatto provare in quel ruolo anche negli anni scorsi, con le qualità di palleggio che ha può interpretare bene, ma lo ha fatto tanti anni fa avrebbe bisogni di farci un percorso, ma l'interpretazione di quel ruolo ce l'ha.

Squadra da contropiede?

Abbiamo una squadra di strappo e non di palleggio, e si può anche accompagnare le caratteristiche dei giocatori. Ho tolto un giocatore nel secondo tempo perché strappava troppo e ci si allungava ed il rischio di prendere imbarcate c'era. In quel momento volevo più palleggio, la responsabilità della serata è aver chiuso il primo tempo 1-0.

Palleggio base per il futuro?

Questa squadra sta crescendo a livello di palleggio, che in certi momenti riesce a palleggiare con una discreta qualità. Ci sono giocatori che per istinto partono in accelerazione ma a livello complessivo vedo anche un miglioramento a livello di palleggio. La base per il futuro dipende da quanta qualità si può permettere.

Il cartellino rosso

Mi ha buttato fuori perchè ha dato 6 minuti di recupero e poi ne ha dati altri 2 e io gli ho detto “da dove c***o li hai tirati fuori altri due?” Non ho offeso nessuno, solo un'espressione forte

Motta

Stasera ha fatto bene tra i pali e si è ripreso anche con il gioco tra i piedi. Deve crescere speriamo che la crescita non ci costi niente.

Flaminio