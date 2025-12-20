Le pagelle di Lazio-Cremonese: Cataldi l'ultimo ad arrendersi, male Taty
Le valutazioni dei calciatori biancocelesti in Lazio-Cremonese
Termina a reti bianche la partita dell'Olimpico. Una Lazio con poca fantasia e qualità non riesce a sfondare il muro della Cremonese, che conduce per 90' una partita ordinata.
Le pagelle di Lazio-Cremonese
Provedel - 6
Pochissime le volte in cui è chiamato a sporcarsi i guantoni
Marusic - 6
Rischia molto dopo appena 6' regalando palla a Bonazzoli, cresce con l'andare dei minuti
Gila - 5.5
Attento in fase difensiva, si prende qualche licenza poetica in attacco. Quando non riesce ad anticipare Vardy ricorre al fallo.
Romagnoli - 6
Eccezion fatta per il cartellino, confeziona un'altra prestazione attenta e precisa guidando benissimo la difesa.
Pellegrini - 6
Macina kilometri su quella fascia sovrapponendosi quasi sempre su Pedro, un'altra prestazione positiva la sua dimostrando di crescere anche in fase difensiva. Dall'83° Lazzari: SV
Guendouzi - 6
Polmoni e grinta, il solito Guendo.
Cataldi - 7
La fascia lo responsabilizza, è l'anima della squadra. L'unica piccola pecca della sua partita è la pulizia tecnica negli ultimi metri, ma gli si può rimproverare ben poco.
Vecino - 5
È fuori dalla manovra di gioco, spesso i compagni lo richiamano soprattutto nelle posizioni da tenere in possesso palla. Dal 63' Belahyane: 6
Cancellieri - 5.5
Negli spazi stretti, Sarri lo aveva detto, fa più fatica e questa partita lo dimostra. Sul più bello viene steso da Ceccherini.
Castellanos - 5
La sua partita sembra il continuo di quella di Parma, sbaglia anche nei suoi fondamentali non riuscendo ad aiutare la squadra
Pedro - 5.5
Tanti errori tecnici per lo spagnolo, che non fa mai mancare il suo apporto in termini di impegno, ma manca brillantezza sulla sua porzione di campo. Viene anche ammonito per proteste. Dal 63' Noslin
La pagella di Mister Sarri
Voto: 6
Non può fare sempre miracoli, con i cambi striminziti e poca fantasia in campo si aggrappa a ciò che ha. Da registrare l'ennesima clean sheet.