Torna il simbolo della Lazio: il primo volo di Flaminia
Foto Proietto
Dopo mesi in cui l'Olimpico non ha visto più volare il suo simbolo, finalmente questo pomeriggio in occasione della sfida contro la Cremonese Flaminia, la nuova aquila biancoceleste, ha fatto il suo primo volo. Un momento emozionante per tutti i tifosi laziali, commossi dal suo ritorno.
Primo volo perfetto per Flaminia
Un primo volo perfetto per la nuova aquila: un giro di campo terminato trionfalmente sul trespolo, scatenando la gioia del popolo laziale.