Lazio, il Comandante prepara il piano di allenamento anti-Como: i dettagli

Era partito in questo modo il Campionato, l'unica differenza era il campo, infatti, dopo un primo incontro al Sinigaglia, che si è concluso con la sconfitta delle aquile, ora è il turno dello stadio Olimpico, che lunedì 19 gennaio alle ore 20:45 ospiterà la gara Lazio-Como. In vista del grande match, che vede sfidarsi due squadre a pochi punti di distanza l'una dall'altra, precisamente 34 punti per il biancoblù che hanno una gara in meno e 28 per la squadra capitanata da Mattia Zaccagni, il Comandante Maurizio Sarri ha preparato un solido piano di allenamento, con la speranza che lunedì la sua rosa riesca ad avere la meglio.

Lazio, il piano anti-Como del Comandante

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, dopo il trionfo al Bentegodi, il Comandante ha deciso di concedere due giorni di riposo, tuttavia, domani 14 gennaio alle ore 15:00 la rosa biancoceleste tornerà in campo al centro sportivo di Formello per svolgere la prima sessione di allenamento anti-Como. A seguire, la giornata di giovedì vedrà un piano intenso, infatti, le aquile svolgeranno una doppia seduta, precisamente alle ore 10:00 e alle 15:00, mentre per venerdì e sabato è in programma soltanto la sessione di allenamento pomeridiano. A concludere il piano anti-Como ci sarà la rifinitura di domenica, che inizierà verso le 16.

