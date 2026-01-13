Inzaghi inarrestabile, Al-Hilal sconfigge anche Ronaldo: è dominio assoluto

L'Al-Hilal, club guidato dal mister Simone Inzaghi dopo l'esperienza alla Lazio e all'Inter, è ormai diventato inarrestabile, tanto che ormai, dopo aver sconfitto Al Nassr di Cristiano Ronaldo la squadra si trova alla 19esima vittoria consecutiva.

L'Al-Hilal, anche Ronaldo soccombe a Simone Inzaghi

Come riportato da Sky Sport, dopo un iniziale vantaggio dell'Al Nassr, grazie alla rete messa a segno da Cristiano Ronaldo, il club guidato da Simone Inzaghi ha ribaltato la situazione, infatti, ci hanno pensato i rigori battuti correttemente da Salem Al-Dawsari e Rùben Neves e il gol segnato da Kanno a portare la capolista alla vittoria con un risultato di 3-1. Ora Simone Inzaghi può godersi tranquillamente il primo posto in classifica, dove ha un vantaggio di ben 7 punti dal club di Jorge Jesus.

Il post di Sky Sport