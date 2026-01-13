Calciomercato Lazio, si punta ad un difensore della Bundesliga: il profilo

La finestra di mercato è ancora aperta e, dopo gli arrivi dell'attaccante Petar Ratkov e del centrocampista Kenneth Taylor, è il momento di pensare alla difesa, soprattutto vista la situazione in bilico della coppia Gila-Romagnoli, considerati pilastri fondamentali dal Comandante Maurizio Sarri.

Calciomercato Lazio, il profilo per la difesa

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, per il reparto difensivo la Società biancoceleste sta monitorando il profilo di Danilho Doekhi dell'Union Berlino, centrale classe 1998 di piede destro e con già 4 reti ed un assist realizzati in questa stagione.

Calciomercato Lazio, la situazione di Gila e Romagnoli

Se con Adam Marusic e Toma Basic, che hanno rispettivamente rinnovato fino al 2028 e 2030, la Società è riuscita a trovare un punto d'incontro, la situazione per Mario Gila e Alessio Romagnoli è più complicata. Etrambi i pilastri della difesa sono legati alla Lazio fino al 2027, tuttavia, l'ex Milan, al momento sorvegliato da Al-Sadd di Mancini, per rinnovare chiede un ingaggio superiore ai 3 milioni e i riconoscimenti, promessi da Lotito, non saldati dopo la scorsa qualificazione in Champions League. Per quanto riguarda Mario Gila, invece, il numero 34 aveva chiesto la cessione già in estate e attualmente non sembra propenso a continuare a vestire la maglia biancoceleste.