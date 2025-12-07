Lazio-Bologna, i convocati di Sarri: la scelta su Cataldi

Quest’oggi alle ore 18:00 andrà in scena Lazio-Bologna: visti i risultati di ieri di Como e Atalanta, questa gara ha una grandissima importanza per i biancocelesti. Proprio in questi minuti, Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per la sfida di oggi, ecco le sue scelte.

Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Lazio-Bologna, i convocati di Sarri

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Guendouzi, Vecino;

Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni.