Verona-Atalanta 3-1, super Hellas e crollo pazzesco per la Dea

Hellas Verona-Atalanta è il match che chiude il sabato sera della 14sima giornata del campionato di serie A. Due squadre in cerca di punti. I padroni di casa per cercare quanto prima di assicurarsi la salvezza mentre gli uomini di Palladino per rilanciarsi nella zona più calda dell'Europa. Il match finisce 3-1 per l'Hellas grazie ai gol di Belghali, Giovane e Bernede. Il classico gol della bandiera viene realizzato su rigore da Scamacca per la Dea.

L'andamento della sfida

Una partita che dimostra, sin dalle prime battute, come sia equilibrata e combattuta. Al 28simo minuto il risultato cambia: Belghali è freddo e segna la rete del vantaggio per l'Hellas Verona. Accusa decisamente il colpo la Dea e subisce dopo pochi minuti il raddoppio, stavolta è Giovane a segnare un gran bel gol. Finisce così il primo tempo.

Nel secondo tempo rientra in campo un'Atalanta dallo spirito più agguerrito ma non è abbastanza visto che non riesce a concretizzare quanto crea. I padroni di casa dalla loro giocando in modo intelligente: chiudersi per poi ripartire negli spazi. Al 71simo minuto arriva il tris, gol bellissimo di Bernede su assist di Giovane. Nel finale c'è il tempo per il rigore ( arriva grazie all'intervento del Var ) segnato da Scamacca. Risultato finale 3-1.

Le rispettive classifiche

Entusiasmo in casa Hellas Verona. Le ultime settimane non sono state facili, sopratutto per l'allenatore Zanetti, per lui si vociferava l'idea di un esonero. Oggi tre punti importanti, 9 totali finora dopo 14 giornate e una penultima posizione comunque cupa ma che può far ben sperare per il futuro visto quello che si è visto stasera sul campo del Bentegodi.

Flop invece per l'Atalanta e una prestazione che non può che causare tanta delusione. Le partite giocate sono 14 e i punti 16. La posizione è la 12sima per gli uomini di Raffaele Palladino.