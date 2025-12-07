Lazio-Bologna, Immobile verrà omaggiato dalla Nord: tutte le info

Lazio-Bologna sarà la sfida del ritorno di Ciro Immobile allo Stadio Olimpico: il miglior cannoniere della storia dei biancocelesti giocherà per la prima volta contro i suoi ex compagni e troverà il pubblico che per tanti anni lo ha amato e sostenuto nei momenti di difficoltà. Attraverso un post Instagram, il tifo organizzato ha dato delle informazioni sull’omaggio che ci sarà per Immobile.

Immobile - Fraioli

Lazio-Bologna, Immobile verrà omaggiato dalla Curva Nord

Il tifo organizzato invita i tifosi biancocelesti ad entrare allo Stadio Olimpico con anticipo: prima del riscaldamento, Immobile verrà omaggiato sotto la Curva Nord.

