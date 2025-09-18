Laver Cup 2025, squadre e giocatori: uno di loro è un fan accanito della Lazio

Programma, regolamento e diretta TV della Laver Cup 2025

Il calendario della Laver Cup 2025 prevede tre giorni intensi di incontri: il 19 e 20 settembre si giocheranno tre singolari e un doppio, mentre il 21 settembre saranno in programma altri tre singolari e un doppio.

Il format prevede 4 match al giorno, con partite al meglio dei tre set e un tie-break a 10 punti al posto del terzo set. Ogni vittoria assegna punti crescenti (1, 2 o 3 a seconda della giornata). La squadra vincitrice sarà la prima a raggiungere 13 punti su 24 disponibili. In caso di parità, verrà disputato il decisivo “Laver Breaker”.

Il torneo sarà trasmesso interamente su Eurosport, disponibile anche su DAZN e Timvision, mentre lo streaming sarà garantito da Discovery+, piattaforma ufficiale con diritti esclusivi.