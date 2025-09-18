Manfredonia: "Sarà una partita scorbutica, speriamo che sia un derby che accontenta entrambe"

Le dichiarazioni di Lionello Manfredonia a Radio Laziale

Su Bruno Giordano

Io e Bruno abbiamo cominciato da piccolissimi, poi però io ho dato un dispiacere ai tifosi laziali perché ho giocato con la maglia della Roma e c'è stato qualche problemino. Siamo partiti da ragazzini e siamo riusciti a fare bene nel calcio, abbiamo giocato in Nazionale, abbiamo fatto dei passi da gigante.

Sulle sue qualità

Avevo delle caratteristiche in cui potevo giocare in più ruoli e forse andavo bene anche nel calcio di adesso.

Se c'è un calciatore di ora con le sue stesse doti

No, non perché voglia fare il presuntuoso ma perché è difficile. Io giocavo difensore centrale e sono arrivato nei 22 che andarono ai Mondiali del '78, poi ho giocato centrocampista ed ho raggiunto buoni risultati, non lo so se c'è qualcuno che può giocare in più ruoli. Forse De Rossi quando ha cominciato a giocare dietro ma anche lui ha caratteristiche diverse dalle mie e forse lui è più bravo in altre cose.

Sul derby

Sarà una partita scorbutica perché le squadre vengono da due sconfitte e si sa che a Roma il derby è importante e se lo dovesse perdere una delle due qualche problemino sì avrebbe. Speriamo che sia un derby che accontenta entrambe, magari un pareggio che permetta alle due squadre di poter proseguire nel loro percorso.

Su chi tra Lazio e Roma ha il centrocampo più forte

Sono due centrocampo che si equivalgono. Koné è un giocatore sopra la media secondo me e gli altri sono tutti ottimi centrocampisti. Se c'è qualche possibilità nella fase offensiva le due squadre si devono mettere in mostra, in questo derby la differenza la fanno gli attaccanti.

Se Koné è più forte di Guendouzi

Secondo me si

Su Dele-Bashiru

Dele-Bashiru lo conosco poco, Rovella lo conosco di più perché è un'ex Genoa e giocava anche quando mio figlio stava al Genoa, Dele-Bashiru lo conosco di meno.

Sull'attacco delle due squadre

Sicuramente il fatto che non ci sia Dybala è ottimo per la Lazio perché Dybala è un campionissimo e può risolvere la situazione in qualsiasi momento, gli altri sono attaccanti normali che possono far bene però non vedo un campionissimo alla Dybala in questo attacco, sia per quanto riguarda la Lazio che per quanto riguarda la Roma.

Sul Campionato e se il Napoli è il favorito

Secondo me Napoli e Inter perché Milan e Juve non mi convincono in difesa.

Se lui è laziale