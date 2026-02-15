Orsi: “La Lazio ha 126 anni di storia e meriterebbe di più”

Dopo gli ultimi risultati ottenuti dalla Lazio, tra cui la vittoria nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna, l’ex portiere Fernando Orsi è intervenuto ai microfoni di Radio Radio per analizzare l’andamento della stagione e le prospettive future dei biancocelesti.

Sono stufo di vedere la Lazio nona! La Lazio ha 126 anni di storia e meriterebbe di più rispetto a festeggiare una singola Coppa Italia. È importante affrontare la realtà e guardare a obiettivi più ambiziosi, non accontentarsi di successi sporadici