Orsi: “La Lazio ha 126 anni di storia e meriterebbe di più”

L’ex biancoceleste duro dopo la sconfitta con l’Atalanta

Matteo Ischiboni /

Dopo gli ultimi risultati ottenuti dalla Lazio, tra cui la vittoria nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna, l’ex portiere Fernando Orsi è intervenuto ai microfoni di Radio Radio per analizzare l’andamento della stagione e le prospettive future dei biancocelesti.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Queste le sue parole: 

Sono stufo di vedere la Lazio nona! La Lazio ha 126 anni di storia e meriterebbe di più rispetto a festeggiare una singola Coppa Italia. È importante affrontare la realtà e guardare a obiettivi più ambiziosi, non accontentarsi di successi sporadici

Women, le pagelle di Juventus-Lazio: muro Durante, brilla la difesa laziale
Serie A, le gare delle 15: Parma sorride nel finale, pari allo Zini