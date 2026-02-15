Orsi: “La Lazio ha 126 anni di storia e meriterebbe di più”
L’ex biancoceleste duro dopo la sconfitta con l’Atalanta
Dopo gli ultimi risultati ottenuti dalla Lazio, tra cui la vittoria nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna, l’ex portiere Fernando Orsi è intervenuto ai microfoni di Radio Radio per analizzare l’andamento della stagione e le prospettive future dei biancocelesti.
Queste le sue parole:
Sono stufo di vedere la Lazio nona! La Lazio ha 126 anni di storia e meriterebbe di più rispetto a festeggiare una singola Coppa Italia. È importante affrontare la realtà e guardare a obiettivi più ambiziosi, non accontentarsi di successi sporadici