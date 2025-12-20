Juventus-Roma 2-1, il risultato nasconde una prestazione schiacciante della vecchia signora

E' l'anticipo serale della 16sima giornata del campionato di serie A quello a Torino tra Juventus e Roma. Sfida si preannunciava avvincente ma che così non è stata. Il risultato ( 2-1 ) potrebbe mascherare quanto in realtà si è visto sul terreno di gioco con i padroni di casa che hanno dominato e schiacciato per l'intero match la squadra di Gasperini. A decidere i gol di Conceicao e Openda mentre per gli ospiti un il gol casuale di Baldanzi.

L'andamento del match

La Juventus fin dalle prime battute di gara mostra un'altra qualità in termini tecnici e tattici. La Roma è tenuta a galla dai soliti interventi importanti di Svilar ( su tutti uno su Conceicao ) e graziata dall'imprecisione dei bianconeri al momento di concretizzare. Il risultato cambia al minuto 44, con l'asse Yildiz-Cambiaso-Conceicao, con quest'ultimo che sigla il vantaggio con un sinistro secco e preciso all'angolino.

La ripresa riparte con lo stesso trend. Bianconeri sempre padroni del campo e i giallorossi diventano un tiro al bersaglio. Ancora Svilar chiamato agli straordinari parando prima su un colpo di tacco di Conceicao e poi su una bella conclusione di Cambiaso. Il meritatissimo 2-0 arriva al 70simo quando Openda deve solo appoggiarla a porta vuota dopo l'ennesima respinta del 99 giallorosso su un colpo di testa di McKennie. Improvviso il lampo Roma, utile solo ad illudere i pochi giallorossi presenti a Torino: Ferguson ci prova, Di Gregorio para ma la palla finisce sui piedi di Baldanzi, il fantasista non perdona e sigla il gol della bandiera. La Juventus non ci sta questa sera a controllare il risultato contro una squadra simile e decide di tornare ad attaccare, facendolo con una facilità imbarazzante per gli ospiti. Arrivano altre occasioni, la più clamorosa il palo colpito da Yildiz che salva la grande difesa della Roma da un tris inspiegabile da incassare e spigeare. Finisce 2-1.

Le parole di Fabio Capello, Paolo Condò e Alessandro Florenzi a Sky.

I tre opinionisti, appena terminato il match commentano quanto accaduto in campo tra Juventus e Roma. Tanto stupore per quello a cui hanno assistito e la differenza qualitativa abissale tra le due squadre. Paolo Condò descrive chiaramente quanto visto, le sue parole:

Un risultato bugiardo in un certo senso. Gli highlights descrivono in realtà un 5-1 con una superiorità schiacciante della Juventus sulla Roma.

Nell'analisi successiva dell'ex Roma Alessandro Florenzi e dell'ex allenatore Fabio Capello, arrivano solo conferme a quella che è l'analisi di Condò.

Juventus rinata con Spalletti e la Roma piccola con le grandi

I bianconeri sorridono, la cura Spalletti sta funzionando. Si sta vedendo una crescita continua in termini di gioco sul campo e di punti in classifica. Al momento la Juventus è quinta a 29 punti, raccoglie la seconda vittoria consecutiva dopo Bologna.

In casa giallorossa forse è il caso di ridimensionare certi argomenti che rischiano di mandare nel caos un ambiente che inventa troppe aspettative da una squadra che ha determinati limiti e un certo livello piuttosto che un altro. La Roma infatti ha collezionato solo sconfitte contro le big, realizzando tra l'altro solo un gol in 4 big match di campionato. Chissà, forse dalla curva sud dello stadio Olimpico non si sentiranno più cori che intonano il tricolore, o forse si, finchè la matematica non condanna dopotutto.