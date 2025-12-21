Lazio-Cremonese, un errore nella direzione di Pairetto: il commento di Calvarese

Gianpaolo Calvarese si è espresso sui social riguardo la gestione arbitrale del direttore di gara Luca Pairetto, ecco le sue parole

Michelle De Angelis /
Foto di Paolo Bruno/Getty Images via onefootball
Foto di Paolo Bruno/Getty Images via onefootball

Gianpaolo Calvarese si è espresso sui social riguardo la gestione arbitrale del direttore di gara Luca Pairetto, della sezione di Nichelino, nel corso della gara Lazio-Cremonese.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Il commento di Gianpaolo Calvarese

Errore regolamentare di Pairetto: l'arbitro della sezione di Nichelino ha infatti ravvisato un fuorigioco a carico dei biancocelesti su un rinvio dal fondo battuta dal portiere Provedel, una situazione che, di fatto, non è contemplata dal regolamento del gioco del calcio.

Subito dopo il fischio, in campo tutti capiscono che qualcosa non torna. Castellanos protesta, anche se dalla sua spizzata non nasce alcun pericolo reale. Pairetto però, si accorge immediatamente dell'errore: si scusa con i giocatori e fa riprendere il gioco con una palla a due.

Gianpaolo Calvarese sui social

Juventus-Roma 2-1, il risultato nasconde una prestazione schiacciante della vecchia signora