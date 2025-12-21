Lazio-Cremonese, un errore nella direzione di Pairetto: il commento di Calvarese
Gianpaolo Calvarese si è espresso sui social riguardo la gestione arbitrale del direttore di gara Luca Pairetto, ecco le sue parole
Gianpaolo Calvarese si è espresso sui social riguardo la gestione arbitrale del direttore di gara Luca Pairetto, della sezione di Nichelino, nel corso della gara Lazio-Cremonese.
Il commento di Gianpaolo Calvarese
Errore regolamentare di Pairetto: l'arbitro della sezione di Nichelino ha infatti ravvisato un fuorigioco a carico dei biancocelesti su un rinvio dal fondo battuta dal portiere Provedel, una situazione che, di fatto, non è contemplata dal regolamento del gioco del calcio.
Subito dopo il fischio, in campo tutti capiscono che qualcosa non torna. Castellanos protesta, anche se dalla sua spizzata non nasce alcun pericolo reale. Pairetto però, si accorge immediatamente dell'errore: si scusa con i giocatori e fa riprendere il gioco con una palla a due.