La moviola di Lazio-Lecce: Arena rivedibile, annulla un gol per parte

La Lazio vince per 2-0 al termine di una gara dominata con due pali colpiti e un gol annullato. La squadra di Sarri si rilancia anche in classifica agganciando il Como a 18 punti e stabilizzandosi al settimo posto

La moviola di Lazio-Lecce

Al 6' arriva il primo intervento di Arena nel match con Sottil che aveva trovato la via del gol grazie ad una deviazione fortunosa, ma il fischietto di gara annulla tutto dopo aver ravvisato una sbracciata su Isaksen che era rimasto a terra, proteste ambo le parti con i giocatori della Lazio che chiedevano un intervento ancora precedente su Basic, rimasto a terra a inizio azione. Per il fischietto di gara, poi, fino al 45' è semplice gestione.

Il gol annullato a Dia

Arbitro Alberto Ruben Arena - Via onefootball (Photo by Timothy Rogers/Getty Images)

A inizio secondo tempo, Dia trova il raddoppio dopo aver vinto un duello fisico con Tiago Gabriel che gli ha spalancato le porte per un tu per tu con Falcone insaccando la palla in rete. L'arbitro inizialmente indica il cerchio di centrocampo convalidando il gol, ma poi viene richiamato al VAR per una leggera spinta con l'avambraccio di Dia nel prendere posizione su Tiago Gabriel. Dopo la revisione, l'arbitro annuncia a tutto lo stadio che il contatto Dia-Tiago Gabriele è falloso: restano tantissimi dubbi sulla scelta in quanto si tratta semplicemente di valutazione dell'intensità e, come da direttive, da un monitor non è possibile decidere per contatti di questo genere anche perché Dia prende solo posizione su Tiago Gabriel che colpevolmente va in maniera troppo debole nel contrasto. In un altro calcio sarebbe stato sempre gol.

Al 78' Arena estrae il primo cartellino del match a Guendouzi per un fallo al limite dell'area su Banda, anche qui qualche dubbio rimane considerando anche il metro di giudizio adottato dal direttore di gara sino a quel momento. Dopo appena un minuto, arriva anche il secondo giallo del match questa volta per il Lecce: N'dri atterra Zaccagni in ripartenza, corretta la scelta dell'arbitro.