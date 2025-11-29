Milan-Lazio, Allegri: "In difficoltà nel primo tempo. All'arbitro ho detto..."

Il Milan batte di misura la Lazio grazie ad un gol di Leao ad inizio secondo tempo: i biancocelesti nei primi quarantacinque minuti hanno espresso un buon calcio, l'occasione di Gila dopo qualche minuto grida vendetta. Ai microfoni di Sky Sport Allegri ha parlato così dell'episodio finale.

Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Milan-Lazio, le parole di Allegri a Sky Sport

C'è stata un po' di confusione. Non era facile neanche per l'arbitro prendere la decisione dopo che è stato richiamato al Var. La partita: nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà perché la Lazio ha pressato molto, non ha dato linee di passaggio. Nella ripresa noi abbiamo aumentato i giri del motore e loro sono calati, con situazioni favorevoli anche prima del gol. Cosa hai detto all'arbitro? Gli ho solamente detto: 'Cavolo tutte le volte che ci sei succede sempre un casino'. Perché lui era l'arbitro con la Cremonese (ride, ndr). Non l'ho assolutamente offeso.

Le dichiarazioni di Allegri a Dazn

Abbiamo fatto una partita a due facce: nel primo tempo meglio la Lazio, nel secondo siamo cresciuti tecnicamente e abbiamo creato occasioni pericolose. Dobbiamo imparare a gestire meglio certe fasi delle partite. Per creare i presupposti per fare una buona stagione è importante che tutti mettano a disposizione le proprie qualità individuali al servizio della squadra. Questa vittoria non è un punto d’arrivo, così come non lo era quella nel derby.

Rafael Leao

Rafa ha caratteristiche per fare il centravanti, è forte fisicamente, sa tenere botta e anche nel gioco aereo; lo faceva anche nel Lille. Ha perso un po’ l’abitudine, ma ha attaccato bene la porta, non solo nell’occasione del gol. Può solo che migliorare.

Maignan

Con giocatori bravi e forti come lui è più facile vincere le partite, siamo molto contenti di averlo. Mike ha fatto una parata straordinaria su Gila, era veramente difficile. Ma devo dire che tutta la squadra è stata molto brava nel ricreare entusiasmo intorno a sé.

La lotta per lo scudetto