Conferenza Allegri: "Alla Lazio bisogna dare i suoi meriti, è stata una gara difficile"

Il tecnico Massimiliano Allegri si è espresso in conferenza stampa al termine della gara Milan-Lazio, terminata con la sconfitta delle aquile e con un rigore per i biancocelesti negato dall'arbitro Collu.

La conferenza stampa del mister Massimiliano Allegri

I problemi creati dalla Lazio

Alla Lazio bisogna dare i suoi meriti, il Milan non era sotto tono. È una squadra forte, hanno chiuso tutte le linee di passaggio ed è stato difficile giocarci contro. Nel secondo tempo invece siamo andati più forte, le partite durano 95 minuti. Se non si riesce a giocare nel primo tempo, bisogna essere bravi a mantenere l’equilibrio, i ragazzi sono stati bravi.

Bartesaghi e Pulisic

Abbiamo grandi margini di miglioramento e finché siamo qui il merito è dei ragazzi. Non si può pensare di creare i presupposti per vincere senza uomini squadra. Bartesaghi? È uno dei ragazzi italiani con talento e che possono fare bene. Nonostante la poca esperienza a questi livelli, è già più intraprendente e gioca con coraggio. È un giocatore da Milan. Su Pulisic sapremo tutto meglio lunedì.

La stagione scorsa

Ho già detto alla società che a volte ci sono delle annate che non vanno bene, capita. I giocatori presi hanno qualità importanti, bisognava lavorare sul gruppo.

La sua espulsione