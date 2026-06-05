Immobile torna alla Lazio? Per la società è un capitolo chiuso

Un eventuale ritorno in biancoceleste di Ciro Immobile riaccenderebbe l'entusiasmo di una tifoseria delusa e segnata dagli ultimi risultati in casa Lazio. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l'ex bomber della Lazio tornerebbe volentieri alla Lazio, nonostante al momento stia vivendo un periodo felice a Parigi al Paris FC.

Tuttavia, secondo il quotidiano, la società non sarebbe dello stesso avviso e non avrebbe intenzione di riaprire un capitolo che ormai considera chiuso, pur avendo la necessità di intervenire sul mercato per rinforzare un reparto considerato ormai sterile dal punto di vista realizzativo.