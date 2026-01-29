Przyborek oggi a Roma: ecco quando sosterrà le visite mediche
In programma nella giornata di oggi l'arrivo nella Capitale di Adrian Przyborek
depositphotos.com
Il quinto acquisto del club biancoceleste, Adrian Przyborek, è pronto ad approdare ufficialmente nella Capitale. Secondo quanto raccolto dal giornalista di Sky Sport Gianluca di Marzio, il classe 2007 sbarcherà ufficialmente nella giornata di oggi a Roma.
Quando le visite
Come di consueto, le visite mediche avranno luogo nella giornata di domani a Villa Mafalda.