Przyborek oggi a Roma: ecco quando sosterrà le visite mediche

In programma nella giornata di oggi l'arrivo nella Capitale di Adrian Przyborek

Ginevra Sforza /
depositphotos.com
depositphotos.com

Il quinto acquisto del club biancoceleste, Adrian Przyborek, è pronto ad approdare ufficialmente nella Capitale. Secondo quanto raccolto dal giornalista di Sky Sport Gianluca di Marzio, il classe 2007 sbarcherà ufficialmente nella giornata di oggi a Roma.

Quando le visite

Come di consueto, le visite mediche avranno luogo nella giornata di domani a Villa Mafalda.

Il post di Di Marzio

