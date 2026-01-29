Il Bologna punta un biancoceleste: lo rivela Pedullà

Tijjani Noslin è diventato un obiettivo di mercato per diversi club. Non solo il monaco avrebbe messo gli occhi sull’olandese, ma anche il Bologna. Secondo quanto raccolto da Alfredo Pedullà, il club rossoblù avrebbe effettuato un sondaggio per l’attaccante biancoceleste.

Si muove il Monaco

Sempre secondo l'esperto di calciomercato, il Monaco avrebbe provato ad assicurarsi le sue prestazioni, ma l’offerta non è congrua con le richieste della Lazio: il club del Principato ha offerto 1 milione per il prestito con obbligo. L’offerta dovrà essere aumentata affinché la Lazio possa lasciare partire il suo attaccante.

Il post di Pedullà