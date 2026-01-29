Il Bologna punta un biancoceleste: lo rivela Pedullà
Il club rossoblù ha inserito un biancoceleste nella propria lista dei desideri
Tijjani Noslin è diventato un obiettivo di mercato per diversi club. Non solo il monaco avrebbe messo gli occhi sull’olandese, ma anche il Bologna. Secondo quanto raccolto da Alfredo Pedullà, il club rossoblù avrebbe effettuato un sondaggio per l’attaccante biancoceleste.
Si muove il Monaco
Sempre secondo l'esperto di calciomercato, il Monaco avrebbe provato ad assicurarsi le sue prestazioni, ma l’offerta non è congrua con le richieste della Lazio: il club del Principato ha offerto 1 milione per il prestito con obbligo. L’offerta dovrà essere aumentata affinché la Lazio possa lasciare partire il suo attaccante.