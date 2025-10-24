Pisa-Lazio: tutte le info sulla vendita dei biglietti per il settore ospiti

Questa sera inizierà l'ottava giornata di Serie A con Milan-Pisa, ma sarà una settimana speciale per il campionato italiano visto che da martedì 28 ottobre a giovedì 30 ottobre ci sarà il primo turno infrasettimanale di questa stagione. La Lazio dopo la sfida contro la Juventus farà visita al Pisa giovedì sera nel match che chiuderà quella che sarà la nona giornata di Serie A.

Con un comunicato ufficiale, la Lazio ha reso note tutte le informazioni utili per l'acquisto dei biglietti del settore ospiti dell'Arena Cetilar di Pisa.

Il comunicato

Fraioli