Pisa-Lazio: tutte le info sulla vendita dei biglietti per il settore ospiti
Con un comunicato ufficiale, la Lazio ha reso note tutte le informazioni utili per l'acquisto dei biglietti del settore ospiti dell'Arena Cetilar di Pisa
Questa sera inizierà l'ottava giornata di Serie A con Milan-Pisa, ma sarà una settimana speciale per il campionato italiano visto che da martedì 28 ottobre a giovedì 30 ottobre ci sarà il primo turno infrasettimanale di questa stagione. La Lazio dopo la sfida contro la Juventus farà visita al Pisa giovedì sera nel match che chiuderà quella che sarà la nona giornata di Serie A.
Con un comunicato ufficiale, la Lazio ha reso note tutte le informazioni utili per l'acquisto dei biglietti del settore ospiti dell'Arena Cetilar di Pisa.
Il comunicato
Il Pisa Sporting Club informa i tifosi biancocelesti che dalle ore 15:30 di oggi venerdi 24 ottobre, saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A Enilive Pisa-Lazio di giovedi 30 ottobre delle ore 20:45, presso l’Arena Cetilar di Pisa.
Modalità e informazioni per vendita:
- capienza del Settore Ospiti – Curva Sud: 1.100 posti;
- prezzo del tagliando comprensivo di prevendita:
- intero 39 €
- under 14 – 14 € (per ragazzi nati dopo il 01/01/2011)
- canali di vendita: solo presso le ricevitore Ticketone;
- chiusura delle vendite alle ore 19:00 di mercoledi 29 ottobre.
Come disposto dalle Autorità competenti queste sono le limitazioni per la vendita del settore Ospiti:
- divieto del cambio nominativo;
- obbligo della Tessera del Tifoso 1900 per i tifosi ovunque residenti;
- I residenti della Regione Lazio potranno acquistare solo ed esclusivamente il settore Ospiti.
Ulteriori informazioni:
- Per richiedere l’introduzione di striscioni o altro materiale o richiedere un accredito per disabili, clicca qui;
- Regolamento d’uso dello stadio;