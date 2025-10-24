Romeo Agresti: "E' una partita fondamentale per i ragazzi di Tudor. La formazione di Sarri..."
In vista del match domenicale tra Lazio e Juventus, la redazione di LazioPress.it ha intervistato Romeo Agresti, giornalista che segue da vicino la squadra bianconera.
Questa domenica, 26 ottobre alle ore 20:45, andrà in scena il match che vedrà come protagoniste due big del calcio italiano: Lazio e Juventus.
Questa sfida sarà molto importante per entrambe le squadre: da una parte i biancocelesti, decisi a tornare in corsa per i primi posti della classifica; dall'altra, invece, i bianconeri, desiderosi di tornare a vincere e portare a casa i tre punti.
All'Olimpico, quindi, si affronteranno due squadre affamate di vittoria che, come ha dichiarato il protagonista dell'intervista di oggi, non potranno che rendere appassionante questa domenica di sport.
Proprio in vista del match valevole l'ottava giornata di Campionato di Serie A, infatti, la redazione di LazioPress.it ha intervistato Romeo Agresti, giornalista che segue da vicino il mondo della Juventus e direttore editoriale de Il BiancoNero.
L'intervista a Romeo Agresti
